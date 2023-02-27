Çameli Süt Üreticileri Birliği’nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda mevcut yönetim güven tazeledi.

Çameli Süt Üreticileri Birliği’nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı sonucunda mevcut yönetim güven tazeledi.

Çameli Belediyesi konferans salonunda yapılan kongreye, birlik üyeleri büyük ilgi gösterdi. Divan başkanlığını Denizli Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ersin Kara’nın yaptığı genel kurula tek aday olarak katılan mevcut Başkan Arif Yıldırım, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Yeniden başkan seçilen Arif Yıldırım, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin bugünden sonra da katlanarak devam edeceğine vurgu yaparak; “Bugün yaptığımız genel kurulumuza katılan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarına göre beni yeniden bu birliğe başkan seçerek onurlandırdınız. Bugüne kadar her üreticimize yaptığımız hizmetler, bugünden sonra da kayırma yapılmadan devam edecek. Tekrar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Birliğin yeni yönetim ve denetim kurulları Arif Yıldırım, İlhan Kandemir, Hüseyin Bakırtaş, Metin Dev, Zeki Güngör, Bilal Aycan, Haydar Aksoy ve Muhterem Kurban isimlerinden oluştu.