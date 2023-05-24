Denizli’nin Çameli ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kariyer günü etkinliği yapıldı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Çameli ilçesi programı çerçevesinde Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çameli Şehit Er Basri Arslan Anaokulunu ziyaret etti. Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kariyer günü etkinliğine konuşmacı olarak katılan Müdür Ekici, konuşmasının sonunda öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Meslek lisesi öğrencilerine yaptığı konuşmasında Müdür Ekici, “Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu sonrası mesleki eğitimde çok önemli adımlar atıldı. Küresel salgınla mücadele sürecinde meslek liselerimiz ihtiyaç duyulan alanlarda üretim yaparak herkesin takdirini kazandı. Bu süreçte meslek liselerimizin kendine olan güvenleri de kat ve kat attı. Tüm bunlarda mesleki eğitimdeki üretim kapasitesinin artmasına büyük katkı sağladı” dedi.

“Meslek liselerimizde ürettiğimiz veya tasarladığımız birçok ürünün fikri mülkiyet ve tescillerini alınıyor”

Tescili alınan ürünlerin sayısında artış yaşandığını dile getiren Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Mesleki eğitimde döner sermaye çerçevesinde yapılan üretimle öğrencilerimiz mesleki becerilerini uygulama fırsatı yakalarken hem öğrenciler hem de öğretmenlerimiz katkıları ölçüsünde pay alıyorlar. Meslek liselerimizde ürettiğimiz veya tasarladığımız birçok ürünün fikri mülkiyet ve tescillerini alınıyor. Tescili alınmış ürün sayımızda her geçen gün daha da artıyor. Erasmus+ projeleri mesleki eğitim öğrencilerimiz yurt dışında staj yapar hale geldi. Mesleki eğitimde ülkemizin son yıllarda yaşadığı dönüşüm ve değişimde olduğu gibi sizlerde başarmak için ilk önce kendinize inanmalısınız” diye konuştu.