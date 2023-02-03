Denizli’nin Çameli ilçesinde, 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ile 2023 yılı yatırım plan ve hedeflerinin görüşülmesi için toplantı düzenlendi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde, 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ile 2023 yılı yatırım plan ve hedeflerinin görüşülmesi için toplantı düzenlendi.

Çameli’nde 2022 yılında gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ile 2023 yılı yatırım plan ve hedeflerinin görüşülmesi gayesiyle İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe kurum amirleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçede sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, belediye yatırımları ve kaymakamlık tarafından yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

İlçe genelinde sunulan hizmetler, yatırımlar ve projelerin genel değerlendirmesini yapan Kaymakam Eroğlu ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çalışmaların en kısa sürede ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 2022 yılı çalışmaları ve ilgili olarak paydaşlara teşekkür ederek 2023 yılı çalışmalarında kurumlarımıza başarıları diledi.