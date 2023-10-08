DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, belediye personelleri ve mahalle muhtarlarına ilkyardım ve afetlere hazırlık eğitimi verildi.

Çameli Belediyesi personellerine, Denizli Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü uzman personelleri tarafından belediyenin şantiye alanında “Afet Anında Çadır Kurma” eğitimi verildi. Eğitime katılım gösteren belediye personelleri, AFAD görevlisiyle beraber afet çadırı kurdu. Verilen eğitimde, çadır kurarken dikkat edilecek hususlar hakkında de bilgi verildi.

Belediye personellerine verilen afet anında çadır kurma eğitiminin ardından belediye konferans salonunda, mahalle muhtarlarına yönelik "İlkyardım ve Afet Hazırlığı" eğitimi gerçekleştirildi. Uzman personeller tarafından verilen eğitimde, ülkemiz genelindeki afet bölgeleri tanıtıldı ve afete karşı alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.