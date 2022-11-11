Türkiye genelinde düzenlenen ‘Geleceğe Nefes Projesi’ çerçevesinde Denizli’nin Çameli ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.

Türkiye genelinde düzenlenen ‘Geleceğe Nefes Projesi’ çerçevesinde Denizli’nin Çameli ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.

Ülkenin 81 ili ve 922 ilçesinde eş zamanlı olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle ‘Nefes Projesi Fidan Dikim Etkinliği’ gerçekleştirildi. Yüzbinlerce fidanın toprakla buluştuğu o anlara çocuklar ve öğrenciler de katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik çerçevesinde Çameli’nde de düzenlenen programa Kaymakam Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Keyifli geçen zamanın ardından bin 250 adet fidan dikimi, ilçenin topraklarında gerçekleştirildi.