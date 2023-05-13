Denizli’nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolunun zarar verdiği yüzlerce güneş enerjisinin tamir edilebilmesi için evlerin çatısında büyük bir mesai harcanıyor.

Denizli’nin Çameli ilçesi ve 7 mahallesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışının neden olduğu hasarın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ekili arazilerin yanı sıra en çok araç ve gereçlere zarar veren dolu yağışı, ustalara büyük bir iş yükü ortaya çıkardı. Dolunun yüzlerce evin çatısındaki güneş enerji sistemlerinde oluşturduğu tahribatı gidermek isten vatandaşlar, yedek parça temini ve teknik ekip arayışına girdi. Çevre il ve ilçelerden de desteğe gelen uzman ekipler, vatandaşların mağduriyetini kısa sürede gidermek için günlük mesai saatini artırdı. Yedek parça temininin yapılmasının ardından, evlerdeki sıcak su ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

“Bu yaşıma kadar böyle bir afet görmedim”

Oturdukları binadaki güneş enerjilerinin tamamının zarar gördüğünü ifade eden Ali Altun, “Ustalarımız çatıdaki çalışmalarını sürdürüyor. Sabahtan beri bu işlemler yapılıyor ve akşama kadar bitecek. 5 katlı bir apartmanda oturuyoruz ve apartmanın bütün güneş enerjilerindeki ampullerin hepsi patladı. Çok büyük maddi zarar ettik. Sanırım maddi zararı 20 bin TL tutacak” dedi.

Hayatında ilk kez böylesine şiddetli bir dolu yağışıyla karşılaştığını ifade eden Mesude Altun da “Çameli’nde bu yaşıma kadar böyle bir afet görmedim. Yeni bir afeti gördük ve dolu afetti büyük bir zarar verdi. İnşallah böyle afetleri bir daha görmeyiz” ifadelerini kullandı.

“Cevizden büyük dolular yağdı”

Dolu yağışının ardından büyük maddi zarara uğradığını anlatan Serhat Çınar ise “Çameli ilçesinde 7-8 yıldır yaşıyorum. Dolu afetine yakalandık ve böyle bir afet görülmedi. Cevizden büyük dolular yağdı. Güneş enerjileri patladı ve araçlarımız zarar gördü. Güneş enerjilerinden 2-3 bin TL, araçlarda ise 25-30 bin TL civarında zarar görüldü” diye konuştu.