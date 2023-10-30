DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı, binlerce ilçe sakinini bir araya getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen 100. Yıl Fener Alayı Yürüyüşü İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, Hakim Büşra Purtul Sözen, protokol üyeleri, gençler ve halkın yoğun katılımlarıyla gerçekleşti.

Yürüyüşe büyük katılım gösteren hemşehrilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık ve egemenlik ateşiyle yakılan Cumhuriyet meşalesini son nefesimize kadar aynı ruh ve aşkla taşıyacağımızı sokaklara dar gelen çocuk, genç, yaşlı demeden binlerce vatandaşımızın katılımlarıyla gerçekleşen 100. Yıl Fener Alayı Yürüyüşümüz ile bir kez daha kanıtladık. Fener layımıza katılarak Cumhuriyetimizin 100. Yılının heyecanını ve coşkusunu bizlerle paylaşarak bizleri onurlandıran ve 100. yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için sokaklara dökülen ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı ve sahip çıkacağımızı gösteren halkımıza, programda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.