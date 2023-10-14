DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, coğrafi işaret tescili olan ceviz üretimini artırmak için fidan desteği verileceğini belirtti.

Çameli’nde yürütülen “Ceviz Üretim Alanları Geliştirme” projesi hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve yapılabilecek diğer tarımsal projeler hakkında istişare etmek için Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın öncülüğünde toplantı düzenlendi. Başkan Arslan’ın makamında gerçekleşen istişare toplantısına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz, Belediye Meclis üyeleri İlhan Kandemir ve Muhterem Kurban ile AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz katıldı.

Ceviz üretiminin Çameli için taşıdığı öneme vurgu yapa Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleşen ve de 3 kurumun üreticilerimizi desteklemek için hayata geçirdikleri ‘Ceviz Üretim Alanları Geliştirme’ projesi çerçevesinde 9 Kasım günü mesai bitimine kadar ceviz fidanı desteği almak isteyen üreticilerimize destek sağlanacaktır. Destek almak isteyen üreticilerimizin, isimlerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze giderek yazdırmaları gerekmektedir. Projede emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen paydaş kurumlara teşekkür ederiz” dedi.