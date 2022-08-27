Denizli’de devam eden 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin 3’üncü gününde düzenlene yarışmalarda buzağı, domates ve fasulyenin en güzelleri belirlendi.

Denizli’de devam eden 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin 3’üncü gününde düzenlene yarışmalarda buzağı, domates ve fasulyenin en güzelleri belirlendi.

Çameli ilçesinde düzenlenen 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali 3’üncü gününde, en iyi buzağı yetiştiricisi, en iyi domates ve fasulye yarışması düzenlendi. Ardından minder güreşi ile ceviz yetiştiriciliği paneli ile devam etti. Festivalin 3’üncü günü ‘En İyi Buzağı Yetiştiricisi Yarışması’ ile başladı. Bir birinden sevimli 14 buzağı saf ırk özelliği, bel, beden, ayak, bacak, beslenme ve tüy yapısı, nişanesi ile diğer özellikleriyle değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren birinci Kadir Akhan, ikinci Hasan Ali Akşit, üçüncü ise Mustafa Turhan oldu. Dereceye girenlere ve yarışmaya katılanlara süt yemi hediye edildi.

“Çameli’miz tarımda, kültürde, turizmde gerçekten güzel bir noktada”

En İyi Buzağı Yetiştiricisi Yarışmasında açıklama yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Festival sadece eğlence demek değil, buradaki hem tarımda hem alabalıkta domates üretiminde, fasulye ve ceviz üretiminde Çameli’mizin nereden nereye geldiğini göstermek için bunu anımsatmak için yarışmamızı düzenledik. Güzel bir süt üretimimiz var bunu değerlendirmemiz lazım, eksiklerimizde var ama bunları biliyoruz. Gerek hükümetimizin destekleriyle, belediyemizin ve büyükşehrimizle bunlara takviye yapacağız. Çameli’miz tarımda, kültürde, turizmde gerçekten güzel bir noktaya geldi. Festivalimizle bunları taçlandırmak için bu yarışmaları sizlerle beraber yapmış oluyoruz” dedi

En iyi domates ve fasulye seçildi

Bir diğer etkinlik ise ‘En İyi Domates ve Fasulye Yetiştiricisi Yarışması’ gerçekleştirildi. Yarışmada domatesler iriliği, sertliği, rengi, iç dolgunluğu, kirpik yapısı olarak değerlendirildi. Fasulyede ise tane standardı, lekeli durumu, şekli değerlendirildi. Domateste 13, fasulyede ise 18 kişi yarıştı. İlk 3’e giren vatandaşlara gübre desteği verildi.

“Projelerle 125 bin ceviz ağacını toprakla buluşturduk”

Domates ve fasulyelerin seçildiği yarışmada Çameli’nin tarım konusunda önemli bir yer aldığını söyleyen Başkan Arslan, “Sadece Denizli’de değil, bütün Türkiye’de şuanda gündem oluyoruz. Bütün sektörlere dikkat çekmek için yoğun bir program gerçekleştirdik. Domates sektöründe şuanda ilçemiz örtü altı seracılıkta bir numara, gerçekten ilçemize güzel bir maddi girdisi var. Domates seralarının olduğu yerlerde tersine göçün olduğunu görüyoruz. Çünkü Antalya ili Kumluca ilçesinden, Muğla ili Fethiye ilçesinden seracılıkta çalışan birçok ailemiz var. Herkese bir döngüsü var. Fasulye ile ilgili ilk Türkiye’de 5. Coğrafi işareti alınan Çameli fasulyesidir. Biz 2017 yılında bir proje çerçevesinde coğrafi işaretimizi aldık. Baktığımız zaman cevizde Denizli’de bir numarayız. En fazla ceviz varlığı Çameli ilçemizde var. Belediyemiz, bakanlığımızın ve büyükşehrimizin yaptığı projelerle 125 bin ağacı şimdiye kadar toprakla buluşturduk. Ağaçlarımız artık verim vermeye başlayacak. Geçen yıl ceviz girdisi 60 milyon TL’ydi. Bu her yıl artarak devam edecek. Bu ilçe ekonomisine katkı sağlamış olacaktır” diye konuştu.