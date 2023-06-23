Denizli’de Çameli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız kattı.

Çameli Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yaz ayının gelmesi ve Kurban Bayramın yaklaşması ile başlatılan temizlik seferberliğinde, ilçe merkezi başta olmak üzere mahallelerde kaldırım kenarlarındaki ve kavşaklardaki yabani otlar temizlenip görsel kirliliğin önüne geçildi.

“Çameli için çalışmalara aralıksız devam edecek”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılmış kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Çameli ’ diyoruz. Çameli’nin cadde ve sokaklarından mahallerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Çameli çıkıyor. Temiz bir Çameli anlayışıyla hareket eden belediyemiz, daha temiz, güzel ve yaşanılabilir bir Çameli için çalışmalara aralıksız devam edecek” dedi.