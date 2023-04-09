Denizli’nin Çameli ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle şehit aileleri, gaziler ile ihtiyaç sahipleri için iftar programı düzenlendi.

Çameli ilçesinde Ramazan ayının 17. gününde anlamlı bir programa imza atıldı. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ile yetim ve öksüzler bir araya getirilerek, Ramazan’ın bereketi, paylaşmanın mutluluğu yaşandı. Gerçekleştirilen iftar programına katılan İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan, iftar programına katılan misafirlerle iftar öncesi sohbet edip, çocuklarla yakında ilgilendiler.