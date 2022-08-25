DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, 4 gün boyunca sürecek olan 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde, 4 gün boyunca sürecek olan 8. Çameli Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivalinin açılışı coşkulu bir törenle gerçekleşti.

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılacak olan 8. Uluslararası Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali renkli görüntülerle başladı. 24 ile 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekçi, Azerbaycan Bilesuvar Rayonu İcra Hakimiyeti Başkanı (Vali) Faiq Gurbetov’a, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımıcı Ali Değirmenci, Gençlik ve Spor İl Başkanı Ömer İlman, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen heyet, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Festival programı mehteran gösterisi ve kortej yürüyüşüyle başladı. Program Çameli Halk Oyunları Grubunun gösterisi, Hayri Dev Kültür Merkezi’nde düzenlenen resim sergisinin açılışıyla sürdü. Yoğun katılımın gerçekleştiği festival renkli anlara sahne oldu.

Bu yıl 8’incisi yapılan festivalin açılına katılan davetlilere teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festivalin dolu dolu geçeğini anlattı. Başkan Arslan, “Belediyemizin ev sahipliğinde yapılan Festivalin ilk gününe başlamış olduk. Festivalimizin en önemli davetlilerinden olan Hayati İnanç’ın gelmesi bizi çok memnun etti. Bizim davetimizi kırmayan Hayati Bey, ilk kez bir festivalde ve o da Çameli’nde hemşerileriyle buluşacak. 27 Ağustos akşamına kadarki olan festival programında eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Çameli’nin tanıtımın yanı sıra ilçemize özü tarım ürünleriyle ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 28 Ağustos ile 03 Eylül tarihleri arasında ise Yaylacık Dağı Pistinde adrenalin tutkunu misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi.

“Biz Türkiye’nin 2 yıl önce 44 gün süren Karabağ savaşında da gördük ve hissettik”

Çameli Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan festivale davet üzerine katılan Azerbaycan Bilesuvar Valisi Faiq Gurbetov ise yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dayanışmayı vurguladı. Gurbetov, “İki kardeş arasındaki ilişkiler sadece iyi günde değil, kötü günde de bir olmasıdır. Biz Türkiye’nin 2 yıl önce 44 gün süren Karabağ savaşında da gördük ve hissettik. 44 gün boyunca süren savaşta Türkiye’de küçüğünden büyüğüne kadar herkesin desteğini gördük. Savaş zaferle sonuçlanınca o bölgeler Türkiye’nin al bayrağıyla birlikte dalgalandı. Allah isteğim Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği uzun gitsin. Bayraklar üzerinde olan ay yıldız hep parlasın. Ben burada olan ve beni davet ettikleri için herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.