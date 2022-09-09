Denizli’nin Çameli ilçesinde vatandaşların mağdur olmasına neden olan tapu problemi, 30 yıl aradan sonra Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın girişimiyle çözüme kavuşturuldu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde vatandaşların mağdur olmasına neden olan tapu problemi, 30 yıl aradan sonra Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın girişimiyle çözüme kavuşturuldu.

Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş ve Yunuspınar mahallelerinde yaşanan tapu sorunu 30 yıl sonra çözüme kavuştu. Yıllardır tapu sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, Çameli Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sonucu tapularını alacak. Çameli Belediyesi Başkanı Cengiz Arslan, yeni tapular hazırlandıktan sonra en kısa zamanda vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, “Çameli ilçesinde bulunan Yumrutaş ve Yunuspınar mahallelerindeki yapılmış olan 18. Madde Çalışması Kadastro incelemesi bitti. Belediye Başkanı olarak onayladım ve 18 Madde Uygulanması tamamlanarak Tapu Dairesinde işlemler için imzaları da attık. Tapu Müdürlüğüne teslim edildi. Yeni Tapular hazırlandıktan sonra en kısa zamanda vatandaşlarımız tapuların dağıtımı yapılacak. Hayırlı olsun” dedi.