Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçedeki 25 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturarak mahalle sakinlerine tapularını teslim edecek.

Çameli ilçesine bağlı Yumrutaş ve Yunuspınar mahallelerinde yaşanan tapu sorunu 25 yıl sonra çözüme kavuştu. Yıllardır tapu sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, Çameli Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar sonucu tapularını alacak. 11 Haziran 1998 tarihinde yapılmış olan ilave imar planında Yunuspınarı ve Yumrutaş Mahallesi bir kısmını kapsıyor. 14 nolu 3194 sayılı imar kanunun 18 madde çalışması 27,4 ha alanı çerçeveliyor. 10 Ekim 2018 tarihinde Çameli Belediyesi Encümen gündeme alınmış olup 12 Ağustos 2021 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından onaylandı. Onaylanan 18. madde çalışmasına 197 adet tapu girip, 333 adet tapu çıktı. 281 adet arsa tapusu ve 52 adet tarım niteliğinde tapu çıktı.

“Vatandaşlar, yaptığımız çalışmalar sonucu tapularını alacaklar”

Tapuların yakın zamanda dağıtılacağını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yumrutaş ve Yunuspınar mahallelerinde yaşanan tapu sorunu 25 yıl sonra çözüme kavuştu. Yıllardır tapu sorunuyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, yaptığımız çalışmalar sonucu tapularını alacaklar. 333 adet tapu hazır. Sonra en kısa zamanda vatandaşlarımız tapuların dağıtımı Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz konferans salonunda yapılacak. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.