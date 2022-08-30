Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü, Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Çameli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanın da tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından başladı. Çameli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapıldı. Sonrasında 82 yaşındaki Yurdanur Tosun, Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamalarında 75 Yıl önce ezberindeki ‘Türküm’ şiirini okudu.

Törene Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Resül Bulut, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, PAÜ Çameli Meslek Yüksek Okul Müdürü Recep Çakır, ilçe protokolü, kurum ve kuruluşların müdürü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.