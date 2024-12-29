Denizli’nin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Çameli ilçesinde kaymakamlık tarafından eğitime 1 günlük ara verildi.

Denizli’de Çameli ilçesi kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek sağlık ve trafik güvenliği risklerine dikkat çekildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü, tüm eğitim kademelerinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Alınan karar yalnızca öğrencileri değil, kamu personelini de kapsıyor. Engelli ve hamile kamu personelinin de 30 Aralık’ta idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı fade edildi.