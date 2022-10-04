Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu önderliğinde hayata geçirilen “Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum” projesine dahil olan öğrenciler, hayatlarında ilk kez uçağa binerek Halfeti başta olmak üzere bölgenin güzelliklerini yerinde görme fırsatını yakaladı.

Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu önderliğinde hayata geçirilen “Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum” projesine dahil olan öğrenciler, hayatlarında ilk kez uçağa binerek Halfeti başta olmak üzere bölgenin güzelliklerini yerinde görme fırsatını yakaladı.

Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu önderliğinde hazırlanan “Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum” projesi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın destekleriyle hayata geçirildi.

Projeye dahil olan öğlenciler, düzenlenen doğa ve turizm gezisi çerçevesinde hayatlarında ilk kez uçağa binerek Kaymakam Kübra Eroğlu ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile birlikte başta Halfeti olmak üzere bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini ile doğal güzelliklerini yerinde gördü. Gezi boyunca görevli rehberler tarafından bilgilendirilen gençler, bölgenin tarihi mirası hakkında bilgiler edindi. Halfeti Belediyesinin ulaşım desteği sağladığı etkinlikte, öğrenciler ilk defa 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi görmenin sevincini yaşadı.

Halfeti’de doğa yürüyüşü yaparak doğal güzellikleri keşfeden öğrenciler, Bakırcılar Çarşısı, Balıklıgöl, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Müzesi gezisini yanı sıra tekne turu ile de sular altında kalan Eski Savaşan Mahallesi’nde bulunan Halfeti’nin simgesi Batık Minareyi yeninde inceledi. Karagül Serasında incelemeler yapan Çamelili öğrenciler, Aile Destek Merkezi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak tarafından ağırlanan Denizli heyeti, yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Projeye hakkında bilgiler veren Kaymakam Kübra Eroğlu, “Bu projenin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Denizli Valimiz Ali Fuat Atik’e ve ayrıca projesinin her safhasında bize yardımcı olan ve sorunsuz bir gezi geçirmemizi sağlayan Gaziantep Valimiz Davut Gül’e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e, Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’a, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.