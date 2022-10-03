‘Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum’ projesi çerçevesinde Çameli’li öğrenciler Başkan Cengiz Arslan’la Halfeti’yi gezdi.

‘Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum’ projesi çerçevesinde Çameli’li öğrenciler Başkan Cengiz Arslan’la Halfeti’yi gezdi.

Denizli’nin Çameli ilçesindeki öğrenciler Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’la bir ilki yaşadı. ‘Siyah Güller Şehri Halfeti’yi Geziyorum’ projesinin Denizli Valisi Ali Fuat Atik ‘in destekleriyle, Çameli Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilmesi sonrası doğa ve turizm gezisi düzenlendi.

Uçağa ilk kez binilmesini ve Halfeti’ye ilk kez gidecek olmanın heyecanını yaşayan öğrencilerin, unutulmaz anlar yaşadı. Gezi boyunca görevli rehberler tarafından bilgilendirilen gençler, 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi görmenin sevincini yaşadı. Düzenlenen gezide öğrenciler ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Gezi turunda Halfeti’de doğa yürüyüşü yaparak doğal güzellikleri keşfeden öğrenciler; Bakırcılar Çarşısı, Balıklı Göl, Halepli Bahçe Mozaik Müzesi, Şanlıurfa müzesi gezisi, tekne turu, sular altında kalan eski Savaşan Mahallesindeki Halfeti’nin simgesi Batık Minare’yi, Eski Halfeti’de bulunan Karagül serasını görüp Aile Destek Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Öğrencilere Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile rehber öğretmenleri eşlik etti. Başkan Arslan projenin içinde olduklarını için mutlu olduklarını belirterek öğrencilerin heyecanlarının gözünden okunduğunu söyledi.