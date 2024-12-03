Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Çameli’de düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 101’inci yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen anlamlı gezi kapsamında Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan gezi kafilesine, öğretmenler ve veliler de eşlik etti. Ankara’daki program kapsamında Hacı Bayram Veli Türbesi ve Camisi, 2. TBMM Binası, Vilayetler Evi, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Millet Camisi ziyaret edildi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Anıtkabir’i ziyaret eden Çamelili öğrenciler, bu programları boyunca duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler ve veliler, bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a teşekkürlerini iletti.