DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir biçimde sunabilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir biçimde sunabilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Nüfus Müdürü Atilla Uçar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Cemal Amaç, Çameli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Muhittin Höl ve birim personeli Fahriye Şakar ile ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir biçimde sunabilmeleri, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara ileterek koordinasyon içerisinde olabilmeleri ve muhtarlık müessesi ile görev yetki ve sorumluluklarını daha kapsamlı bir şekilde kavrayabilmeleri amacıyla düzenlenen toplantı memnuniyetle karşılandı. Toplantıda muhtarlara ilçe yönetimi, muhtarlık müessesi ve organları, muhtarların görev yetkileri ve de sorumlulukları, Muhtar Bilgi Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, şüpheli adres bildirimi ve metruk binalar ile ilgili hizmet içi eğitim verildi.