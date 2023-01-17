Törene Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kurum müdürleri ve askeri yetkililer, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kurban’ın ailesi, yakınları ve gazi arkadaşlarıyla vatandaşlar katıldı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kurban için bugün memleketi Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omuzlarında camiye kadar taşınan Kurban’ın cenazesi, kılınan cenaze namazının Cevizli Mahalle Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Çameli ilçesi Cevizli Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Kurban, aniden rahatsızlanması sonucu 5 Ocak 2023 tarihinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada akciğer kanseri tanısı konulan 4 çocuk babası Gazi Kurban, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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