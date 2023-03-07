Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür belgesi ile verildi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgeye ulaştırılmak üzere yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür belgesi ile verildi.

Deprem Haftası Münasebeti ile düzenlenen programda konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Deprem bölgesine yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı olarak kurtulanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu sıkıntılı zamanlarda başta siz değerli vatandaşlarımız olmak üzere yardım çalışmalarında sahada bulunan Belediye personelimize ve gönüllü olarak hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ederiz’’ dedi.