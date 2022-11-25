Denizli’nin Çameli ilçesinde tarım yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, örtü altı tarımın kalbi Antalya’da Growtech Tarım Fuarını gezdi.

Denizli’nin Çameli ilçesinde tarım yaparak geçimini sağlayan çiftçiler, örtü altı tarımın kalbi Antalya’da Growtech Tarım Fuarını gezdi.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı olarak bilinen 21.Uluslararası Ekipmanları Fuarı (Growtech Eurasia), Antalya Expo Center’da gerçekleşti. Çameli’nde örtü altı sebzecilikle uğraşan çiftçiler, Çameli Belediyesi ve Çameli Ziraat Odası işbirliği ile fuara katılma inkanı buldu. Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve Meyve Üreticileri Başkanı Cengiz Yılmaz’ında katıldığı gezide Çameli’nde örtü altı sebzecilikle uğraşan çiftçilere fuar alanı gezdirildi. Seracılık ile ilgili her türlü materyal ve seracılık teknikleri, sulama sistemleri, fide, fidan, tohum çeşitleri, bitki koruma ilaçları, gübre çeşitleri, son teknoloji alet ve ekipmanların olduğu fuara, 27 ülkeden toplam 571 firma katıldı. Firmalar, kendilerine ayrılan alanda ürünlerini çiftçilerin bilgisine sundu.