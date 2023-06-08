Denizli’de Hayat Boyu Öğrenme Haftası programı Çameli Hayri Dev Kültür Merkezi Düğün Salonunda gerçekleşti.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı. Ardından etkinliğe katılanların kursiyerlerin yaptıklarından oluşan serginin açılış kurdelesi kesildi. Halk Eğitim Merkezi Müzik Kurslarında piyano, keman dersi gören öğrencilerin müziği, Basri Arslan Anaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterileri izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Etkinliğin, el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarımızın beğenisine sunulması için bir fırsat olacağına değinen Çameli Halk Eğitim Merkez Müdürü Ramazan Uysal, “Eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli yaklaşımla bireyin, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitim dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Sonrasında Başkan Arslan ve beraberindekiler sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.