DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Belediyesi olarak Yamaç Paraşütü Dünya Kupası partnerleri arasına girdik” dedi.

DENİZLİ (İHA) – AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Belediyesi olarak Yamaç Paraşütü Dünya Kupası partnerleri arasına girdik” dedi.

Meksika’da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Süper Final Yarışmasında, 31 ülkeden 130 pilot yarıştı. Çameli Belediyesi Takımı, 10 gün süren yamaç paraşütü yarışmaları sonunda ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Dünya şampiyonasında önemli bir derece elde eden sporcuları kutlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Belediyesi olarak Yamaç Paraşütü Dünya Kupası partnerleri arasına girdik. Meksika’da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Süper inal Yarışmasında 31 ülkeden 130 pilot yarıştı. Çameli Belediyesi Takımı, 10 gün süren yamaç paraşütü yarışmaları sonunda ikinci gelerek ödül almıştır. Böyle önemli bir organizasyonun partnerlerinden biri olmak ve ilk olmak bizim için mutluluk verici. Dünya Yamaç Paraşütü Başkanlığına partner olmamızda olumlu görüşleri ve destekleri ile Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimiskovski ve yarışmalarımızın organizatörleri Dora Göksal, Oğuzkan Sadeer ve Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği (CAMYEG) Ahmet Sağdıç’a teşekkür ederiz. Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dileriz” dedi.