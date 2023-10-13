Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla tüm yurtta düzenlenen Kamu Spor Oyunları Turnuvasında 3. olarak Çameli Belediyesi Voleybol Takımı, kupayı Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim etti.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta düzenlenen ve Denizli’de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gözetiminde gerçekleşen Kamu Spor Oyunları Turnuvasında 3.’üncü olan Çameli Belediyesi Voleybol Takımı ilçeyi gururlandırdı. Çameli Belediyesi personellerinden oluşan takım, almış oldukları kupayı Belediye Başkanı Cengiz Arslan’a takdim etti.

Önemli bir başarı elde eden personellerini kutlayan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kamu Spor Oyunları Turnuvasında bulunan tüm katılımcılara göstermiş oldukları çaba için kutluyorum. Turnuvayı 3’üncü olarak tamamlayan Çameli Belediyesi Voleybol Takımı oyuncularımızı başarılarından dolayı tebrik ederiz. Başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze kamu personellerini sporla buluşturmak için düzenledikleri Kamu Spor Oyunları etkinliği için teşekkür ederiz” dedi.