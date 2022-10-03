DENİZLİ(İHA) – Çameli Sempozyumu, ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından 5 ile 8 Ekim 2022 tarihlerinde 4 gün boyunca anlatılacak.

DENİZLİ(İHA) – Çameli Sempozyumu, ilçenin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri başlıkları altında uzman akademisyenler tarafından 5 ile 8 Ekim 2022 tarihlerinde 4 gün boyunca anlatılacak.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde (DGC) Çameli Sempozyumu tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve uzman akademisyenler katılım sağladı. Başkan Arslan, ilçenin varlığını sürdürebilmesi, gelişebilmesi, geleceği için farklı hedefler belirleyebilmesi gibi birçok önemli unsur için sahip olduğu potansiyelin farkına varması onu en iyi şekilde değerlendirmesi, yönetmesi gerektiğini belirtti.

Yaptığı araştırmalar sonucu Denizli genelinde sempozyum düzenlenmeyen birkaç ilçe kaldığını ve bu ilçelerden birisinin de Çameli olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, "Bu eksikliği gidermek için yola çıktık. Tamamen Çamelili olan ve konularında uzman akademisyenlerden oluşan sempozyum komitesi ile birlikte yola çıktık. Çameli Sempozyumu, Çameli ilçesinin sahip olduğu potansiyeli, birikimi gün yüzüne çıkartması için önemli bir fırsat olacaktır. İlçemizin tarihi, kültürel yapısı, kültürel mirasları, konumu, iklimi, doğası, insan kaynağı gibi daha birçok zenginliği barındırması, araştırmacılar için de önemli fırsatlar ve çalışma alanları sunmaktadır. Çameli ilçesi gelişip varlığını sürdürdüğü sürece sempozyuma verilecek bilimsel katkının değeri de giderek artacaktır. Çameli ilçesi için ilk defa yapılacak olan bu sempozyumun, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutup ulusal ve uluslararası anlamda ön plana çıkartması amaçlanmıştır” dedi.

“Çameli’nin geleceği için önemli bir adım attık”

Sempozyumla ilgili bilgi veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Sempozyumla Çameli’nin geleceği için önemli bir adım attık. İlçenin tüm değerlerini ekonomiye taşıyarak ortaya bir kalkınma modeli çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızı 5-6-7 ve 8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Çameli Sempozyumuna bekleriz. Çameli Sempozyumu 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Çameli Hayri Dev Kültür Merkezinde başlayacak. 6-7 Ekim 2022 tarihlerinde ise Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam edecek olan sempozyumda ilçenin coğrafya, nüfus, tarım, hayvancılık, tarih, eğitim, kültür, turizm, sosyoekonomik yapı ve kalkınma modelleri gibi başlıklar altında uzman akademisyenler tarafından anlatılacak. Sempozyumda 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Çameli ilçesinde tanıtım gezisi düzenlenecek” diye konuştu.

"Sempozyumda açıklanacak bildirilerle Çameli tarihinin yeniden şekilleneceğini düşünüyoruz" diyen Başkan Arslan, sempozyumda açıklanacak bildirilerin genelden farklı olarak sempozyumun ardından kitap haline getirileceğini sözlerine ekledi.