Denizli’nin Çameli ilçesinde düzenlenen XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren paraşüt pilotlarını takdim eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2024 hedeflerinin Dünya Kupasını Çameli’nde yapmak olduğunu belirtti.

2140 metre yüksekliğindeki Çameli Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist alanında bu yıl 9. kez düzenlenen XC Open 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Şampiyonası sona erdi. Fiziki yapısı sebebiyle doğa sporlarının aranılan adresi olan Yaylacık Dağı’nda Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi tarafından Türk Hava Kurumu, Türk Havacılık Federasyonu, Denizli Valiliği, Denizli Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen yarışlarda 18 ülkeden 73’ü yabancı 101 pilot kıyasıya mücadele etti. 6 gün boyunca birbirinden çekişmeli yarışların yapıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı 2023 Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Çameli’nin coğrafi şartları nedeniyle bir çok doğa sporuna ev sahipliği yaptığına işaret eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, her sene böyle 3-4 uçuş planladıklarını söyledi. Yarışlara katılan tüm sporcuları tebrik eden Başkan Arslan, “Bu uluslararası organizasyonda Avusturalya’dan Amerika’ya kadar, Çin’den Kanada’ya kadar 18 ülkeden 101 pilotu ağırladık. Birbirinden heyecanlı yarışmaların sonunda en yüksek puanı alan paraşütçüler, Dünya Kupası’na gidebilmek için avantaj yakalamaya çalıştı. 2024 yılı hedefimizin, Word Kamp Dünya Şampiyonası’nı Çamelimiz’de yapmak olduğunu belirtmek isterim. Dünya Kupası haricinde de kupalarımız var. Her yıl burada 3-4 uçuş planlıyoruz. İnşallah yarışmalarda da sizleri bekliyorum. Vatanlarına gidecek herkese iyi yolculuklar diliyorum. Aksaray’da yarışacak olan yarışmacılarımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Arslan’ın konuşmalarının ardından yarışlarda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri ödüllerini takdim etti.