DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cittaslow projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Çameli’nin ‘Sakin Şehir’ unvanını kazanacağını belirtti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Başkan Yardımcısı Fethi Uğur, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’u ziyaret ederek, Çameli ilçesi için önemli bir adım olan Cittaslow (Sakin Şehir) projesi hakkında verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda, Çameli’nin bu projeye katılımıyla sürdürülebilir turizm, çevre koruma, yerel kalkınma ve sakin yaşam tarzının teşvik edilmesi konularında önemli kararlar alındı.

Antalya’da gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve ekibine, misafirperverlikleri ve ilçemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. Cittaslow projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, Çameli sakin şehir unvanını kazanarak doğal ve kültürel zenginliklerini koruyacak. Sürdürülebilir turizmle bölge ekonomisini güçlendirecek. Huzurlu ve kaliteli bir yaşam arayanların gözde destinasyonlarından biri haline gelecek. İlçemizi geleceğe taşıyacak bu önemli proje için çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.