Denizli’nin Çameli Belediyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bilesuvar kentiyle kardeş şehir protokolümüzün ardından, ikinci kardeş şehir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, iki belediye arasında kardeş şehir protokolünü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında çeşitli projeler üzerinde iş birliği yapılacağını özellikle de turizm ve tarım alanlarında ortak çalışmaların hayata geçirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Protokol törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz ve Meclis üyesi Sinan Hayrettin Kam katıldı.

“Kardeş şehir ilişkileriyle bölgemizi tanıtmanın gururunu yaşıyoruz”

Çeşitli projeler üzerinde iş birliği yapılacağını ve kardeş şehir ilişkileriyle ilçeyi tanıtmanın gururunu yaşadığını dile getiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yavru Vatan Kıbrıs’ın Alsancak bölgesinde çeşitli projeler üzerinde iş birliği yapılacak. Özellikle turizm ve tarım alanlarında ortak çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu anlamlı adımla birlikte, Çameli Belediyesi olarak, yerel yönetim anlayışımızı uluslararası bir boyuta taşımanın ve kardeş şehir ilişkileriyle bölgemizi tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Yavru Vatan Kıbrıs’a ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel halkına sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz” dedi.