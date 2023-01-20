Denizli’nin Çameli ilçesinde yenileme çalışmaları hızla devam eden ilçe stadyumu yeni sezona hazır.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yenileme çalışmaları hızla devam eden ilçe stadyumu yeni sezona hazır.

Çameli İlçe Stadyumunda uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Amatör Lig’de mücadele eden Çameli Belediyespor, diğer spor karşılaşmaları ve etkinliklerin yapıldığı yapan saha, Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Destekleri ile profesyonel kulüplerin statlarını aratmayan bir görünüme kavuştu. Spora ve sporcuya önem verdiklerini hatırlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde gençlerimize ve spora önem veriyoruz. Bunun getirdiği sorumlulukla ilçe stadyumu yeni sezona hazır hale getirdik” dedi.

Çameli Belediyespor kendi evinde oynayacak

Stadyum içerisinde birçok yenileme çalışmaları yaptıklarını anlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Futbol severlerin daha konforlu bir ortamda maç izleyebilmesi için bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Soyunma odalarını hakem odalarını yeniledik, yedek kulüpleri ve saha çimlerini sentetik hale getirdik. Futbolun gerçek emekçileri her şeyin en iyisini hakkediyor. Bu anlayışla ilçe stadyumunu sporcular ve sporseverler için daha modern hale getirdik. Spor ve sporcu ilçesi Çameli’mize yakışan budur” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız kendi sahamızdaki maçları özledi”

Çameli Belediyespor Başkanı İdris Öz, “2022 yılında tüm maçlarımızı ilçe dışında oynadık. Taraftarlarımız kendi sahamızdaki maçları özledi. Bundan sonra iç maçlarda ev sahipliği yapacağız. Stadımız TFF’nin öngördüğü şartlara uygun hale getirildi ve çok şükür 2023 sezonunda stadımız taraftarının huzuruna çıkıyor. Yenilenmiş yüzü ile bambaşka bir ilçe stadyumumuz bizleri bekliyor. Bence 1. Lig kriterlerinin de üzerinde bir stadyum oldu” ifadelerini kullandı.