DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle inşa edilen Çameli Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi önümüzdeki Pazar günü hizmete açılıyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Çameli Belediye Başkanlığında ortaklaşa inşa ettirilen Çameli Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi hizmet binası 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 12.00’de halkın kullanımına açılacak. Törene katılacak olan protokol üyeleri Çameli İlçe Halk Kütüphanesi ile Çameli Gençlik Merkezinin açılışlarını ayrı ayrı gerçekleştirecek.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Denizli Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Müdür Yardımcısı Hayrullah Akgün, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı geçtiğimiz günlerde açılışı yaklaşan Çameli İlçe Halk Kütüphanesi ve Çameli Gençlik Merkezinde yerinde incelemelerde bulunmuştu. Yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyen yetkililer, kütüphane salonundan Hayri Dev Müzik Atölyesi’ne kadar birçok kursun uygulanacağı odaları gezerek bilgi almıştı.

Bu önemli yatırıma katkı sunan tüm paydaş kurumlara teşekkür eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Kamu kurumlarımızın işbirliğiyle yaptırılan Çameli İlçe Halk Kütüphanesi ve Çameli Gençlik Merkezinin halkımızın hizmetine girecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli merkez, gençlerin ve halkın sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.