DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında yapılan Kasım ayı olağan meclis toplantısı, inşaatı devam eden gençlik merkezindeki bir katın kütüphaneye tahsis edilmesine karar verildi.

Çameli Belediye Meclisi’nin 2023 yılı Kasım ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 2021/06 sayılı yurtdışı çıkışlar konulu genelgesindeki, yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir hükmü gereğince 2023 yılı Ekim ayında Azerbaycan’da yapılan teknik inceleme ve temaslar hakkında Belediye Meclisine bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme sonrasında gelen yazılar, gündeme alınarak Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi. Gündemde yer alan 2023 yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere 2023 yılı bütçesinde ödenek aktarma yapılması maddesi komisyona havale edildi.

Gündemdeki diğer konu olan ilçe merkezindeki Yenimahalle’de inşa edilen Çameli Gençlik Merkezi’nin asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere zemin katının gençlik merkezi olarak kullanılması amacıyla Denizli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne, birinci katının ise kütüphane olarak kullanılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 5 yıllığına bedelsiz olarak ön tahsislerinin yapılması ve protokol yapılması konusu oylama ile kabul edildi.

Çameli Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısının 1 Aralık Cuma günü saat 15.00’de gerçekleştirilmesine karar verildi.