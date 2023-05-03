Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çocuklar ve gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri gençlik merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çameli ilçesine kazandırılan spor yatırımlarından biri olan Gençlik Merkezi’nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Gençlik Merkezi yapım çalışmalarını inceleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe sakinlerinin sosyal aktivitelerden gerektiği kadar faydalanmalarına imkan tanımak adına yaptırdıklarını dile getirdi. Başkan Arslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere talimatı ile burs yardımından eğitim ve spor malzemesi desteğine ve fiziki mekanlara kadar çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. İlçemize kazandıracağımız Çameli Gençlik Merkezi de spor, sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, gençlerimizin zamanını kıymetlendirecek tesis olacak. Bu projeyle ilçemizdeki gençlik merkezi ve kütüphane eksikliği de tamamlanacaktır" dedi.