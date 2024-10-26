DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde Devlet Hastanesi’ne kadın doğum doktorunun gelmesiyle birlikte, hastanede ilk normal doğum başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çameli Devlet Hastanesi’ne kadın doğum doktorunun gelmesiyle birlikte, hastanede ilk normal doğum başarıyla gerçekleşti. Saniye ve Bekir Başbuğ çiftinin kızları Ada Masal Başbuğ, Çameli Devlet Hastanesi Doğum Birimi’nde dünyaya geldi. Bu ilk doğumun ardından Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Devlet Hastanesi Başhekimi Ege Ağırman ve İdari ve Mali İşler Müdürü Ayşe Çakar, Elmalı Mahallesi’ndeki aileye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“Daha sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz”

Ziyaret sırasında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, minik Ada Masal Başbuğ’a altın takarak, “Hoş Geldin Bebek” çantasını hediye etti. Başkan Arslan, “Çameli Devlet Hastanesi’nde kadın doğum doktorumuzun göreve başlamasıyla ilk normal doğumun gerçekleşmesi, gurur kaynağı oldu. Sağlık alanında her geçen gün daha da güçlenen bu hastanemiz, halkımızın sağlığı için büyük bir hizmet veriyor. Bu önemli sürecin her aşamasında emeği geçen tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve hastane personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle bu yolda yürüyorsunuz. Çameli halkına sunulan bu değerli sağlık hizmetleriyle, daha sağlıklı yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.