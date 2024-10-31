DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğinde organize edilen Cumhuriyet Bayramı Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Çameli’nde Cumhuriyet Bayramı Turnuvaları kapsamında düzenlenen voleybol karşılaşmaları, ilçenin spor ruhunu yansıtarak büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliği ile organize edilen bu turnuvada, katılımcı takımlar centilmence mücadele ederken seyirciler de spor heyecanını doyasıya yaşadı.

Turnuva sonunda final karşılaşmaları sonucunda 1.’lik ödülünü Esnafspor, 2.’lik ödülünü Çameli İmam Hatip Lisesi ve 3.’lük ödülünü ise Kalınkoz Ortaokulu kazandı. Turnuvada dereceye giren takımlarımız, sergiledikleri performans ve azimle tüm izleyicilere örnek oldu. Ödül töreninde Çameli Belediye Başkan Vekili Oğuzcan Ayten, Çameli İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer ve Çameli İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör tarafından kazanan takımlara ödülleri takdim edildi.

Turnuvaya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Oğuzcan Ayten, “Organizasyona emeği geçen tüm kurumlara ve turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı içtenlikle tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı coşkusu ve birlik ruhu ile ilçemizde daha nice güzel turnuvalarda bir araya gelmeyi diliyoruz” dedi.