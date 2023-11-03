DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede inşa edilmekte olan Cumaalanı Göledinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz’ın da eşlik ettiği Başkan Arslan, yaptığı açıklamada; “Cumaalanı Göledimiz üreticilerimiz için büyük önem taşıyor ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte en az 420 dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması bekleniyor. İlçemize böylesine büyük bir hizmetin gelmesinde emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere Denizli milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, Devlet Şu İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu’na, DSİ Denizli Şubesi Müdürü Kemal Özsoy’a, yüklenici firma sahibi ve çalışanlarına ilçemize kazandıracak oldukları bu güzel hizmet için teşekkür ederiz” dedi.