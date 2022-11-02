Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan iş hanı, belediye tarafından yapılan tadilat çalışması sonucu yeni görünümüne kavuştu.

Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan iş hanı, belediye tarafından yapılan tadilat çalışması sonucu yeni görünümüne kavuştu.

Çameli Belediyesi ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Çameli kapalı pazar yeri önündeki iş hanı için çalışma başlatıldı. İlk önce tabelaları kaldırılan iş hanı, sonrasında dış cephesindeki tadilatları tamamlanarak boyandı. Daha önce zemin katta yenileme çalışmaları ve kız öğrenci yurdundaki tadilatın bitirilmesi ile daha güzel bir görünüme kavuşan iş hanı, ilçeye farklı renk kattı.

Yoğun bir şekilde kullanılan iş hanının vatandaşlar tarafından beğenildiğini belirten Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Yıllardır Çameli halkına hizmet veren ve esnafın yoğun olarak bulunduğu iş hanında dış cephe, ısı yalıtımı, iç ve dış tadilatını tamamladık. Artık belediye iş hanımız hem dış görünüm olarak, hem iç mekan olarak daha görsel ve kullanıma uygun hale geldi. Bina cephelerinin güzel görünmesi ilçenin imajını doğrudan etkiliyor. İlçemize güzel bir görünüm sağladık” dedi.