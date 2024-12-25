Denizli’nin doğa turizmiyle ünlü ilçesi Çameli’nde beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çameli’nde ilçe merkezi ve mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Denizli’nin doğa turizmiyle ünlü ve rakım olarak en yüksek ilçelerinden birisi olan Çameli’nde uzun zamandır beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi. İlçede hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar, özellikle yüksek kesimlerde yoğun şekilde yağmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, yüksel kesimler ve kırsal mahallelerin yanı sıra ilçe merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Yoğun kar yağışı Çameli ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken, zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Uzun zamandır karın düşmesini bekleyen mahalle sakinleri, kentin beyaz örtüyle kaplanmasını sevinçle karşıladı.

Beklenen kar yağışı öncesi önlemlerini alan Çameli Belediyesi ekipleri, yolların açık tutulması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamaları öneriliyor.