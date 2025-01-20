Denizli 1. Amatör Play-Out Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada, Çameli Belediyespor, rakibi Pamukkale Fatihspor’u kendi sahasında mağlup etti.

Yeşilköy Servergazi Sahası’nda oynanan mücadelede, Çameli Belediyespor üstün bir performans sergileyerek maçı 5-1’lik skorla tamamladı. Takımın etkili hücum organizasyonları ve sağlam savunma hattı, galibiyetin anahtarı oldu.

Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Kürşat Sargın, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın bu maça büyük bir özveri ve motivasyonla hazırlandığını belirtti. Sargın, "Oyuncularımızın azmi ve takım ruhu bu galibiyeti getirdi. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız hafta boyunca büyük bir disiplinle çalışarak bu başarıyı hak etti. Taraftarlarımızın desteğiyle daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Maçın ardından taraftarlar ve oyuncular galibiyeti coşkuyla kutladı. Bu sonuçla birlikte Çameli Belediyespor, ligdeki iddiasını sürdürdü ve üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı.

Çameli halkı, takımın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önümüzdeki maçlarda da benzer başarılar beklediklerini ifade etti.