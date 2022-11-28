Denizli Çameli Belediyesi, kurum içerisinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı.

Denizli Çameli Belediyesi, kurum içerisinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı.

Denizli’de gerçekleştirdiği çalışmalar ve ileriye dönük projelerle ilçe belediyeleri arasında büyük başarılara imza atan Çameli Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaların ardından uluslararası geçerliliğe sahip ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

“Yaşam kültürü haline getirmemiz gerekiyor”

Belediyeye verilen belgenin kendilerine daha büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Hedefler ile yönetim anlayışını benimseyerek kurum içerisinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan bir süreçler yönetimi olan Kalite Yönetimi yolculuğumuzu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi ile taçlandırdık. Bunu yaşam kültürü haline getirmemiz gerekiyor. Bu belge beraberinde bizlere büyük sorumluluklar da yüklüyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen ve katkı veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.