Çameli Belediyesi, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek ve ekonomiye katkıda bulundurmak hedefiyle kurduğu güneş enerji santralini yoğun katılımla açtı. Çameli Belediyesi, GES projesi sayesinde hem güneş enerjisinden elektrik üretecek hem de yılda 5 milyon TL gelir elde edecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Çameli Belediyesi, ilçede doğal kaynakları enerjiye dönüştüren önemli bir projeye daha imza attı. Cumaalanı Mahallesi’nde belediyeye ait 25 dönümlük arazide (GES) Güneş Enerji Santrali kurulumu için süren çalışmalar tamamlandı ve santral yoğun bir katılımla faaliyete geçirildi. Cumaalanı Mahallesinde Çameli Belediyesi Güneş Enerji Santrali açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ADM işletme Yöneticisi Murat Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çameli Belediyesi’nin ilk Güneş Enerji Santrali’ni kurmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Arslan, “Çameli daha iyi bir hava, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek mümkün diyerek başlattığımız Çameli’mizin ilk Güneş Enerjisi Santrali’ni bugün itibari ile açmış bulunuyoruz. Çameli’mize hayırlı olsun. Verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize temiz ve yenilenebilir enerji sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali’mizde. İlçemize hem temiz enerji sağlamamızın yanı sıra ekonomimize de katkı sağlayacak bir enerji kaynağı elde etmiş olacağız. 809 KW gücündeki güneş enerjisi santralinde 2 bin 160 adet panel bulunuyor. Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin KWH elektrik enerjisi üretmesi bekleniliyor. Güneşlenme süresine bağlı olarak bu üretim artabiliyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentler Birliği Başkanı Osman Zolan ise açılış konuşmasında Çameli ilçesinde yapımı tamamlanan GES 1 Projesinin hayırlı olmasını temenni ederek, ilçenin büyük atılımlar yapıp gözde yerlerden biri olduğunu ifade etti. Başkan Zolan, “Çameli bizim ayrı bir güzelliğimizdir, Çameli bizi sever, bizde onu severiz. Çameli geçmişte ulaşılması zor bir noktaydı. Hamt olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yatırımla ilçemiz ulaşılır bir hale geldi” dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte kurdeleler kesilerek önemli projenin ilk adımı atıldı.