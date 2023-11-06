DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, spor kulüplerine sağlanan malzemeleri törenle teslim etti.

Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu işbirliği ile ilçede faaliyet gösteren Çameli Belediye Spor ve Güzelyurtspor takımlarına IPARD 2 Leader projesi çerçevesinde 36 adet krampon, 42 adet forma seti, 40 adet antrenman yeleği ve spor ekipmanları desteği sağlandı. Spor malzemeleri Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Arslan tarafından takımlara teslim edildi. Malzeme teslim töreni Çameli Belediyespor Kulübü Başkanı İdris Öz, antrenörler Musa İvgin, İbrahim Akşit ve futbolcuların katılımlarıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Başkan Arslan, “Belediyemiz ve Çameli Yerel Eylem Grubu işbirliği ile ilçemizde faaliyet gösteren Çameli Belediye Spor ve Güzelyurtspor’a IPARD 2 Leader projesi çerçevesinde 36 adet krampon, 42 adet forma seti, 40 adet antrenman yeleği ve spor ekipmanları desteği sağlandık. Her iki takımımızın da yeni sezonda yeni başarılara imza atmasını, ilçemizin adını daha yükseklerde duyurmasını dileriz” dedi.

Çameli Belediyespor Kulübü Başkanı İdris Öz ise “İlçemizde spora ve sporcuya destek veren Çameli Belediyesi ve Çameli Yerel Eylem Grubu Başkanımız Cengiz Arslan’a katkılarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.