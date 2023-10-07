DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Öğrencilerimize ücretsiz konaklama imkanı sağlıyoruz. Bu sayede hiç bir öğrencimizi açıkta bırakmıyor ve barınma ihtiyacını onlar için sorun olmaktan çıkarıyoruz” dedi.

Çameli Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği “Öğrenci Evleri” projesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Öğrencilerimizin en iyi şekilde yaşam sağlaması, derslerine daha iyi konsantre olabilmesi için Çameli Belediyesi olarak öğrencilerimize kız ve erkek öğrenci evleri ile ücretsiz konaklama imkanı sağlıyoruz ve imkanlarımız sayesinde hiç bir öğrencimizi açıkta bırakmıyor ve barınma ihtiyacını onlar için sorun olmaktan çıkarıyoruz. Öğrenci evlerimiz meslek yüksekokuluna yakın konumda ve ilçe merkezinde öğrencilerimize doğalgazı, kişiye özel dolapları, çalışma masaları ve ortak faaliyet alanları ile gayet ferah ve rahat bir ortam sunmaktadır. Çameli Belediyesi olarak Çameli Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitim ve öğrenimini devam ettirmesi için tüm imkanlarımız ile yanındayız. Eğitime Elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.