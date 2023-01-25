DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediyesi kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ilçede yaşayan kadınları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürüldü.

DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediyesi kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için ilçede yaşayan kadınları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürüldü.

Çameli Belediyesi, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için uzak mahallelerde yaşayan kadınları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) götürdü. Erken teşhisin kanser ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kadınların belirli bir yaştan sonra kanser tarama testlerini aksatmadan yaptırması gerektiğini söyledi. Arslan, “Çameli Belediyesi olarak, 2015 yılından bu yana kanserde erken teşhis farkındalığının içerisinde bulunuyoruz. Toplumun en önemli yapısı olan ailenin temeli kadınlarımız, bu nedenle biz bu sosyal sorumluluk projesine çok hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. Sosyal sorumluluk aile yapınsa önem veriyoruz ve kadınlarımızın tedavilerinde gerekli işlemleri, ulaşımı, yemek ve diğer masrafları belediyemiz tarafından karşılanıyor, takip ediliyor ” dedi.