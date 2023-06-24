Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı öncesi son iş gününde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Çameli Belediyesinde, Kurban Bayramı öncesinde son iş gününde bayramlaşma töreni düzenledi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleriyle görevli personeller etkinlikte bayramlaşma fırsatı buldu. Başkan Arslan, tüm personele sağlık ve mutluluk içinde güzel bir bayram geçirmelerini diledi ve sahada çalışacak personele büyük görev düştüğünü belirtti.

“Gönül rahatlığıyla bir bayram geçirmesi için teyakkuzda olacağız”

Personeliyle bayramlaşan Başkan Arslan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Halkımızın ve misafirlerimizin gönül rahatlığıyla bir bayram geçirmesi için teyakkuzda olacağız. İlçemizin huzur ve güvenliği için özellikle yaz aylarında yoğun bir tempoyla çalışan personelimize hem kolaylıklar hem de iyi bayramlar diliyorum" dedi.