Çameli Belediyesi, ilçede turizm alanında yapılan projelerle öne çıkmasını sağlayarak ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanı alma hedefi için çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede turizm alanında yapılan projelerle öne çıkmasını sağlayarak "Sakin Şehir" (Cittaslow) unvanı almak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda proje danışmanı Emirhan Akşit ile birlikte, Ordu Perşembe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısına katılım sağladı.

Turizm alanında yapılan projeler için ‘Sakin Şehir’ unvanı için Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısına katılım sağlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çalışmalarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Ulusal Ağı Başkan Yardımcısı Muhittin Böcek’e, ayrıca Cittaslow Türkiye Ofisi’ne teşekkürlerimizi sunarız. Ev sahipliği için Ordu Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak’a teşekkür ederiz” dedi.