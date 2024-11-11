DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediyesi, sahte bungalov tatil ilanı vererek vatandaşları dolandırmaya çalışan sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Çameli Belediyesinden yapılan açıklamada; “denizli_olimposbungalov instagram hesabı adı altında Çameli ilçemizde bungalov konaklama tatil adresi gösterilerek dolandırıcılık yapılmaktadır. Kesinlikle peşin ödeme veya kaparo gönderimi yapmayınız. Lütfen bu tür reklamlara itibar etmeyiniz. Belediyemiz tarafından yasal işlemler başlatılmış olup suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sosyal paylaşımlarında size gönderilen ve anlatılar içeriklerin dikkate alınmamasını özellikle rica ederiz” denildi.