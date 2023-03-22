Çameli Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu Ramazan paketi dağıtımına başladı.

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Çameli Belediyesi, Ramazan paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerine ulaştırıyor. Özveriyle hazırlanan yardım kolileri, ilçe genelinde Çameli Belediyesi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, belediye ekipleri tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.

Dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği ramazan ayına girmenin bir kez daha mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan “Mübarek Ramazan Ayı içerisindeyiz. Her ne kadar bir arada olduğumuz, gönül sofralarında buluştuğumuz Ramazanları özlüyor olsak da, gönüllerde buluşmaya gayret ediyoruz. Tespitlerini yaptığımız ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin tespit ederek gıda kolilerimizi muhtarlarımız eşliğinde kapı kapı ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.