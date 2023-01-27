Çameli Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 65 zam yapıldı. Son zamla birlikte en düşük işçi maaşı sosyal haklar birlikte 13 bin lira oldu.

Çameli Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 65 zam yapıldı. Son zamla birlikte en düşük işçi maaşı sosyal haklar birlikte 13 bin lira oldu.

Hizmet -İş Sendikası ile Çameli Belediyesi arasında maaş protokolü imzalandı. AK Partili Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile Hizmet -İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezayi Söylemez, Başkan Yardımcısı İsmail Durmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serpil Uğur ve Sendika Temsilcisi Özlem Aydınhan’ın katıldığı törende, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere yüzde 65 zam yapıldı.

“Personelimizin hakkını, alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz”

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Birlikte görev yapmaktan kıvanç duyduğumuz işçi kardeşlerimiz başımızın tacı ve gurur vesilemizdir. Bütçemiz el verdiğince, sosyal hakların da iyi olduğu bir sözleşme imzaladık. Belediyemizin imkanları dahilinde yapabileceğimiz en üst limit artışını gerçekleştirdik. En düşük maaş yüzde 65 zam ile birlikte 13 bin lira oldu” dedi.

Yeni ücretin hayırlı olmasını dileyen Başkan Arslan, "Çalışma hayatında emeğe büyük saygı ve alın terine ehemmiyet veriyoruz. İşveren emanetçidir, mülkün, rızkın sahibi Allah’tır ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed, ’İşçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyiniz’ diye buyurmuştur. Biz yöneticiler de personelimizin hakkını alın teri kurumadan ödemeyi bir görev biliyoruz. Alın teri ile ekmeğini kazanan tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.